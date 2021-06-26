В Брянске сильный ливень затопил улицы

В Брянске сильный ливень затопил часть улиц, ураганный ветер сломал ветки деревьев.

Непогода обрушилась на город после аномальной жары. Дороги превратились в реки за считанные минуты: ливневые канализации не справлялись с таким объемом осадков. Транспорт передвигался буквально вплавь.

Последние дни в Брянской области стоит очень жаркая погода: столбик термометра превысил отметку в 35 градусов выше нуля. Жители региона с нетерпением ждали прохлады и дождя, однако на областной центр и пригородные районы обрушился ливень с грозой.

Местами здесь выпал очень крупный град. Из-за него дачники теперь подсчитывают убытки: еще нежные огородные культуры побило ледышками.