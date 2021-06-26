В Брянске сильный ливень затопил улицы

В Брянске сильный ливень затопил часть улиц, ураганный ветер сломал ветки деревьев.
Непогода обрушилась на город после аномальной жары. Дороги превратились в реки за считанные минуты: ливневые канализации не справлялись с таким объемом осадков. Транспорт передвигался буквально вплавь.
Последние дни в Брянской области стоит очень жаркая погода: столбик термометра превысил отметку в 35 градусов выше нуля. Жители региона с нетерпением ждали прохлады и дождя, однако на областной центр и пригородные районы обрушился ливень с грозой.
Местами здесь выпал очень крупный град. Из-за него дачники теперь подсчитывают убытки: еще нежные огородные культуры побило ледышками.
На Брянск обрушился ливень с ураганным ветром, грозой и градомhttps://t.co/YI9VnCKqS4— Новости Брянска (@newsbryanskru) June 26, 2021
Город после жары оказался во власти жуткого ненастья #Брянск #НБ pic.twitter.com/DL7cHXTsE5
Брянск ушел под воду из-за сильного ливняhttps://t.co/lh51Cui7jg— Новости Брянска (@newsbryanskru) June 26, 2021
Улицы превратились в реки #Брянск #НБ pic.twitter.com/ONkRsbPYmk
Уррррррррааааа!!! pic.twitter.com/uuG3PrOEG7— ika (@ikairika) June 25, 2021