Десятки рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы

Свыше 60 авиарейсов в субботу были отменены или задержаны в московских аэропортах. Эта информация следует из сервиса "Яндекс. Расписания".

Так, во Внуково задержаны пять рейсов, вылеты перенесены на более позднее время, семь рейсов отменили. В Домодедово задержали около 30 рейсов, семь отменили. В Шереметьево отменены пять рейсов и восемь задержаны. В аэропорте Жуковский изменений в расписании не было.

Причины отмены и задержки рейсов не уточняются.

Ранее сегодня в Екатеринбурге самолет при взлете столкнулся с птицей. Инцидент не обернулся техническими проблемами и экипаж принял решение следовать в пункт назначения.