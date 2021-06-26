Опубликовано видео с места стрельбы в Ивановской области

Следователи опубликовали видео с места расстрела в Кохме Ивановской области, где произошел конфликт со стрельбой.

В результате ЧП один человек погиб, еще несколько были ранены и сейчас находятся в больнице. Один из злоумышленников задержан, остальные - в розыске.

Видеосъемка зафиксировала улицу частного сектора, где произошло преступление, а также дом, в который пришли в гости погибший с компанией друзей.

По факту случившегося СУ СК РФ по Ивановской области ранее возбудил уголовное дело (убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).