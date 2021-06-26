В Москве выявлено 8457 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 8457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1776 человек. На ИВЛ находится 672 человека.

В городе выздоровели еще 4260 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 139 84. В столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 на свежем воздухе в одном из павильонов "Здоровая Москва" в городских парках. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи. Подробная информация опубликована по ссылке.