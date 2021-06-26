В подмосковном садовом товариществе появились дорога Красных дипкурьеров и ООН плаза

В садовом товариществе "Кантемирово" в Рузском районе Подмосковья собственники дачных участков провели собрание, на котором утвердили названия улиц. Все они связаны с дипломатической работой.

Еще в советское время участки здесь получали дипработники. И сейчас в СНТ "Кантемирово" выращивают клубнику и слушают родных соловьев после напряженных международных переговоров рабоники дипкорпуса и заслуженные пенсионеры. Здесь много и потомков Красных дипкурьеров, которые не пошли по стопам отцов, но помнят о них.

Поэтому активная группа членов садового товарищества придумала соответствующие варианты для названия улиц. В субботу прошли общественные слушания, по результатам которых безымянные ранее улицы получили следующие названия: дорога Красных дипкурьеров, Консульская улица, Посольский бульвар, проспект Народной Дипломатии, аллея Сотрудничества, Протокольный проезд и Переговорный тупик. Появились путь Кризисного реагирования, ООН плаза, переулок БРИКС.

Есть теперь в СНТ "Кантемирово" и своя Смоленская площадь - по аналогии с московской, где находится здание МИД, а пруд отныне именуется Женевским озером. В этом городе традиционно проходят знаковые встречи лидеров нашей страны и США.

- Хоть я и не в МИДе, но в душе дипломат, - рассказал корресполнденту "Родины" один из членов товарищества Дмитрий. - Что касается названий, то дискуссия была жаркой, ведь собрание назначили на 13.00...