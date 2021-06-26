В российские регионы до конца июня поступят 2,5 млн доз "Спутника Лайт"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки по Белгородской области назвал срок поставок первых серий вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" для гражданского использования. По словам министра, 2,5 миллиона доз поступят в российские регионы до конца июня.

Михаил Мурашко напомнил, что эта вакцина - однокомпонентная, прививаться ею могут исключительно люди до 60 лет. Она преимущественно предназначена для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также для ранее провакцинированных граждан.

В мегаполисах РФ сейчас наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, именно поэтому следует ускорить темпы вакцинации, считает глава федерального ведомства. По словам Мурашко, люди должны понять, что чем раньше они вакцинируются тем лучше. Особенно это актуально в период отпусков.

В Белгородской области, которая вошла в число регионов-лидеров по темпам вакцинации против коронавируса, министр отметил удобство организации процесса как для медиков, так и для пациентов. Здесь работают свыше ста мобильных бригад, а число привитых в каждом пункте вакцинации превышает за смену 80 человек.