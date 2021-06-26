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26.06.2021 19:08
Рубрика: Власть

Кадырова выдвинули кандидатом на пост главы Чечни на предстоящих выборах

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Действующего главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова выдвинули на кандидатом предстоящих выборов руководителя региона. За такое решение проголосовали члены "Единой России", говорится в сообщении на сайте партии.

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Сообщается, что его кандидатуру единогласно выбрали все 176 делегатов регионального отделения с правом голоса. Произошло это во время XXXVI конференции в Грозном. На рассмотрение таже была выдвинута кандидатура депутата Государственной Думы Магомеда Селимханова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи предложил Рамзану Кадырову вновь пойти на выборы главы Чечни.

Справка "РГ"

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года, ему 44 года. Он занимает пост главы Чечни с 5 апреля 2007 года и возглавляет регион более 14 лет. До этого он был председателем правительства республики.

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