Кадырова выдвинули кандидатом на пост главы Чечни на предстоящих выборах

Действующего главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова выдвинули на кандидатом предстоящих выборов руководителя региона. За такое решение проголосовали члены "Единой России", говорится в сообщении на сайте партии.

Сообщается, что его кандидатуру единогласно выбрали все 176 делегатов регионального отделения с правом голоса. Произошло это во время XXXVI конференции в Грозном. На рассмотрение таже была выдвинута кандидатура депутата Государственной Думы Магомеда Селимханова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи предложил Рамзану Кадырову вновь пойти на выборы главы Чечни.

Справка "РГ"

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года, ему 44 года. Он занимает пост главы Чечни с 5 апреля 2007 года и возглавляет регион более 14 лет. До этого он был председателем правительства республики.