В Железноводске ограничат максимальную скорость самокатов

В Железноводске решили ограничить скорость электросамокатов. Теперь по курортной части города можно будет передвигаться не быстрее 20 километров в час, сообщили "РГ" в администрации курорта.

Соответствующее соглашение подпишет глава Железноводска Евгений Моисеев и компания по прокату самокатов. С середины июля по курортной части города можно будет ехать не быстрее 20 километров в час. А в местах массового скопления людей скоростной режим ограничат до 10 км/ч.

При этом электрическая система в самокате сама определит местонахождение и ограничит скорость индивидуального средства мобильности.

- Учитывая неудобства, которые создают электросамокаты для пешеходов в нашем Курортном парке, на Каскадной лестнице, на территории Курортного озера "30"Ка", принято решение зонировать курортную зону для электронного регулирования максимально допустимой скорости электросамокатов, - заявил глава Железноводска.

Напомним, ранее мэр Кисловодска Александр Курбатов попал в реанимацию в тяжелом состоянии после падения с самоката. По последней информации, глава города находится в одой из клиник Москвы в состоянии комы после проведенной операции.