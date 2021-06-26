Минобороны РФ представило видео запуска ракеты-носителя "Союз-2"

Министерство обороны России представило видео пуска ракеты-носителя класса "Союз-2" с космическим аппаратом. Запуск состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Напомним, российский военный спутник нового поколения был выведен на космическую орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" в 22:50 по московскому времени. Запуск прошел успешно - в установленное время и в штатном режиме. Военный спутник внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Отметим, что это уже второй пуск носителя подобного типа с космодрома Плесецк в 2021 году. "Союз-2" - современный ракетоноситель, он в состоянии вывести на орбиту космические аппараты различного назначения. Его используют с 2004 года и уже произвели более 110 успешных пусков.