Петербуржцы поделились кадрами с "Алых парусов"

Не успел отгреметь фейерверк "Алых парусов", как социальные сети заполнили тысячи фото и видео с яркого праздника. "Российская газета" показывает, что выкладывали пользователи с этого невероятного шоу.

Хештег #Алыепаруса традиционно оказывается на пике популярности в конце июня. Но в этом году похвастаться фото с праздника смогли немногие.

На Дворцовую площадь пускали только выпускников и их педагогов. Ученики пришли на праздник централизованно, с классами они и фотографировались. Также действовало разделение по секторам.

В прошлые годы концерт, предшествующий проходу брига, можно было посмотреть на экранах в центре города. В этом году экранов не ставили, более того, набережные вблизи проведения праздника, были перекрыты во избежание столпотворения.

Тем не менее, люди пришли. Они собрались в Александровском саду, на набережной Лейтенанта Шмидта и в других локациях, где можно было хоть одним глазом увидеть проход брига.

Корабль под алыми парусами у одних вызывал кипящий восторг, а других, наоборот, настраивал на сентиментальный лад.

Сотни людей собрались на Невском проспекте. Бриг оттуда было не видно, зрители следили за салютом.

Стоит отметить, что метро в Петербурге в связи с "Алыми парусами" закрывать не стали. Однако и ближайшие станции к месту проведения праздника пока перекрыты. Поэтому всем зрителям этого невероятного шоу предстоят пешие прогулки.

Правда, как отмечают сами зрители, оно того стоило.