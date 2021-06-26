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26.06.2021 01:26
Рубрика: Общество

По Неве прошел бриг под алыми парусами и российским триколором

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге по Неве под разведенными мостами горделиво прошествовал бриг "Россия" под алыми парусами. В этом году корабль украшен также парусами в цвет российского флага.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Появление триколора на бриге стало не единственной новинкой праздника. Перед проходом брига у стен Петропавловской крепости было разыграно театрализованное представление, отсылающее к победе Александра Невского над крестоносцами.

На Дворцовой набережной выпускники не выпускали из рук телефоны. Кто-то снимал проход корабля на видео, кто-то делал селфи или вел прямой эфир у себя на странице.

Фото: Сергей Николаев/РГ

В этом году попасть на "Алые паруса" смогли только петербургские школьники, их чуть более 43 тысяч человек, и ученики из школ Ленобласти, хотя в прошлые годы на праздник ехали со всей страны. Но в этот раз эпидемическая ситуация не позволила.

Фото: Сергей Николаев/РГ

После завершения фейерверка ученики стали медленно собираться по домам. С дорогой сложностей не возникнет. В честь "Алых парусов" транспорт в Петербурге работает всю ночь.

Петербуржцы поделились кадрами с "Алых парусов"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Не успел отгреметь фейерверк "Алых парусов", как социальные сети заполнили тысячи фото и видео с яркого праздника. "Российская газета" показывает, что выкладывали пользователи с этого невероятного шоу.

Хештег #Алыепаруса традиционно оказывается на пике популярности в конце июня. Но в этом году похвастаться фото с праздника смогли немногие.

Что ждать от праздника выпускников "Алые паруса" в этом году

На Дворцовую площадь пускали только выпускников и их педагогов. Ученики пришли на праздник централизованно, с классами они и фотографировались. Также действовало разделение по секторам.

В прошлые годы концерт, предшествующий проходу брига, можно было посмотреть на экранах в центре города. В этом году экранов не ставили, более того, набережные вблизи проведения праздника, были перекрыты во избежание столпотворения.

Тем не менее, люди пришли. Они собрались в Александровском саду, на набережной Лейтенанта Шмидта и в других локациях, где можно было хоть одним глазом увидеть проход брига.

Корабль под алыми парусами у одних вызывал кипящий восторг, а других, наоборот, настраивал на сентиментальный лад.

Сотни людей собрались на Невском проспекте. Бриг оттуда было не видно, зрители следили за салютом.

Стоит отметить, что метро в Петербурге в связи с "Алыми парусами" закрывать не стали. Однако и ближайшие станции к месту проведения праздника пока перекрыты. Поэтому всем зрителям этого невероятного шоу предстоят пешие прогулки.

Правда, как отмечают сами зрители, оно того стоило.

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