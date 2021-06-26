По Неве прошел бриг под алыми парусами и российским триколором

В Петербурге по Неве под разведенными мостами горделиво прошествовал бриг "Россия" под алыми парусами. В этом году корабль украшен также парусами в цвет российского флага.

Появление триколора на бриге стало не единственной новинкой праздника. Перед проходом брига у стен Петропавловской крепости было разыграно театрализованное представление, отсылающее к победе Александра Невского над крестоносцами.

На Дворцовой набережной выпускники не выпускали из рук телефоны. Кто-то снимал проход корабля на видео, кто-то делал селфи или вел прямой эфир у себя на странице.

Фото: Сергей Николаев/РГ

В этом году попасть на "Алые паруса" смогли только петербургские школьники, их чуть более 43 тысяч человек, и ученики из школ Ленобласти, хотя в прошлые годы на праздник ехали со всей страны. Но в этот раз эпидемическая ситуация не позволила.

Фото: Сергей Николаев/РГ

После завершения фейерверка ученики стали медленно собираться по домам. С дорогой сложностей не возникнет. В честь "Алых парусов" транспорт в Петербурге работает всю ночь.