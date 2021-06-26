Запущенный с Плесецка военный спутник внесен в каталог космических объектов

Российский военный спутник нового поколения, запущенный в пятницу вечером с космодрома Плесецк, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Аппарат был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б". После этого офицеры Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами, пишет ТАСС.

Главный каталог космических объектов представляет собой единую базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Он предназначен для долговременного хранения различных данных о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 ло 50 тысяч километров.

Отметим, что пуск носителя такого типа с Плесецка стал уже вторым в нынешнем году. "Союз-2" - это современный ракетоноситель, способный вывести на орбиту космические аппараты различного назначения. Используется с 2004 года. С этого времени с космодромов произведено более 110 успешных запусков "Союза-2".