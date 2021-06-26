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26.06.2021 09:28
Рубрика: Культура

Создателя вертолета "Ночной охотник" увековечили в почтовой марке

Текст: Николай Грищенко
Фото: Почта России Фото: Почта России
Фото: Почта России

В Ростове-на-Дону состоялась церемония специального гашения художественной марки, посвященной научному и государственному деятелю, бывшему генеральному директору вертолетного завода Борису Слюсарю.

"Вклад Бориса Николаевича в развитие авиастроения в нашей стране большой и значимый. Не зря на почтовой марке его портрет изображен на фоне вертолета Ми-28 "Ночной охотник". Ведь благодаря ему эта боевая машина была запущена в серийное производство", - сказал директор УФПС Ростовской области Андрей Ершов.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Общий тираж марки - 80 тысяч экземпляров, в почтовые отделения Ростовской области поступило 3500 штук. Новая почтовая марка имеет номинал 46 рублей.

Свою трудовую деятельность Борис Слюсарь начал в 1960 году на Ростовском вертолетном заводе в должности слесаря-сборщика II разряда. С апреля 2000 по 2014 год занимал должность генерального директора предприятия. Профессиональную деятельность сочетал с научной и общественной работой. Он был избран академиком Российской инженерной академии, являлся почетным доктором Донского государственного технического университета, заведующим базовой кафедры "Авиастроение" ДГТУ. Борис Николаевич скончался на 74-м году жизни в 2015 году.

Фото: ПАО "Роствертол"

Запущенный им в серийное производство ударный вертолет "Ночной охотник" по боевым возможностям превосходит американский ударный вертолет AH-64 Apache. Вертолет Ми-28НМ по эффективности огневого воздействия и многообразию поражаемых целей сравнивают с самолетом-штурмовиком.

"Вертолет Ми-28НМ в отличие от западных и восточных конкурентов способен действительно в любую погоду эффективно вести боевые действия и применять управляемое и неуправляемое вооружение по широкой номенклатуре целей", - считает конструктор АО "НЦВ Миль и Камов" Виталий Щербина.

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