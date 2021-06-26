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26.06.2021 15:46
Рубрика: Экономика

Турбизнес призвал власти Кубани смягчить ограничения для отдыхающих

Текст: Евгения Думанская
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

К губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обратились Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В совместном письме организации просят смягчить ограничения для туристов, введенные 24 июня.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как считают в РСТ и РСПП, ограничения, связанные с получением двух компонентов вакцины от коронавируса, могут привести к тому, что многие туристы не смогут отправиться в запланированную и оплаченную поездку, а отели столкнутся с недозагрузкой.

Представители отрасли предлагают разрешить заселяться туристам, у которых есть справка о перенесенном коронавирусе не ранее, чем за шесть календарных месяцев до даты заезда.

В письме, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", говорится, что эта мера поможет "переболевшим коронавирусной инфекцией, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР тесты".

В гостиницы Краснодарского края с 1 июля можно заселиться только при наличии отрицательного теста на COVID-19, или же справки о вакцинации. С 1 августа будут принимать только вакцинированных гостей.

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