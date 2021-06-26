Регулятор США добавил в документы вакцин от COVID-19 новые предупреждения

В США медицинский регулятор FDA сообщил, что добавил в сопроводительную документацию вакцин Pfizer и Moderna предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита.

Миокардит - это воспалительное заболевание сердечной мышцы, перикардит - воспалительное поражение серозной оболочки сердца. Теперь в документах, с которыми знакомятся пациенты, говорится о небольшом риске возникновения миокардита и перикардита, особенно после второй дозы вакцины, пишет РИА Новости. На 300 миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, которые были применены в США, зарегистрировано уже около 1200 случаев миокардита и перикардита.

Ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что из США и Израиля поступила информация о случаях миокардита после вакцинации больных с использованием препарата производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Отмечалось, что ВОЗ исследует взаимосвязь между этими случаями миокардита и вакцинацией от коронавируса.