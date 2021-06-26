Рябков обозначил условие участия США в урегулировании ситуации на Украине

Москва допускает подключение Соединенных Штатов к украинскому урегулированию в том случае, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений. Такое мнение выразил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Главный вопрос заключается в том, насколько способны американские коллеги играть конструктивную роль , - цитирует дипломата РИА Новости. - То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс".

Если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной есть, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать урегулированию ситуации в Донбассе. При нынешнем подходе американцам на Украине делать нечего, подчеркнул Рябков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал неспособность разрешить урегулирования ситуации на востоке страны и в качестве варианта решения проблемы назвал полный разрыв всех связей Киева с регионом. Из его уст прозвучало даже слово "стена".