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Сериал по мотивам игры Halo лишился второго шоураннера

Новости
    26.06.2021, 15:18
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ GameSpot Фото: youtube.com/ GameSpot
Фото: youtube.com/ GameSpot

Сериал по мотивам культовой игры Halo лишился уже второго шоураннера.

Фото: kinopoisk.ru
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По данным THR, первый руководитель проекта - Кайл Киллен ("Одинокая звезда", "Пробуждение") - ушёл ещё в 2019 году.

Теперь Halo покидает Стивен Кейн ("Последний корабль", "Ищейка"), под чьим присмотром проходили съёмки в Будапеште. Впрочем, окончательное расставание с ним произойдёт после завершение производства первого сезона. Но если сериал продлят на второй, Paramount придётся искать нового шоураннера.

Сериал должен выйти в начале следующего года.

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