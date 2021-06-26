Сериал по мотивам игры Halo лишился второго шоураннера

Сериал по мотивам культовой игры Halo лишился уже второго шоураннера.

По данным THR, первый руководитель проекта - Кайл Киллен ("Одинокая звезда", "Пробуждение") - ушёл ещё в 2019 году.

Теперь Halo покидает Стивен Кейн ("Последний корабль", "Ищейка"), под чьим присмотром проходили съёмки в Будапеште. Впрочем, окончательное расставание с ним произойдёт после завершение производства первого сезона. Но если сериал продлят на второй, Paramount придётся искать нового шоураннера.

Сериал должен выйти в начале следующего года.