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26.06.2021 20:42
Рубрика: Общество

Спасатели предупредили москвичей об опасной погоде вечером в субботу

Текст: Евгения Думанская
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Вечером в субботу, вплоть до 23 часов, в Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в столичном главке МЧС.

Фото: iStock
Гидрометцентр предупредил о сухих грозах

Как рассказали в ведомстве, синоптики прогнозируют грозу с дождем, а также усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Спасатели призвали соблюдать осторожность, так, из-за дождя и грозы может ухудшиться видимость на дорогах. Водителям стоит быть внимательнее и избегать резких маневров. На улице рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

Ранее в МЧС предупредили о сильной жаре в воскресенье - температура воздуха в столице будет примерно 31-33 градуса.

Общество Ежедневник Погода Правительство МЧС

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