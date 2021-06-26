Спасатели предупредили москвичей об опасной погоде вечером в субботу

Вечером в субботу, вплоть до 23 часов, в Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в столичном главке МЧС.

Как рассказали в ведомстве, синоптики прогнозируют грозу с дождем, а также усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Спасатели призвали соблюдать осторожность, так, из-за дождя и грозы может ухудшиться видимость на дорогах. Водителям стоит быть внимательнее и избегать резких маневров. На улице рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

Ранее в МЧС предупредили о сильной жаре в воскресенье - температура воздуха в столице будет примерно 31-33 градуса.