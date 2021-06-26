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26.06.2021 10:42
Рубрика: Общество

Специалист оценил угрозу распространения "черной плесени" в России

Текст: Ирина Невинная
Тяжелое постковидное осложнение - грибковое заболевание мукормикоз (или "черная плесень") - активно поражает болеющих COVID-19 в Индии. Насколько высок риск появления заболевших мукормикозом на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции в нашей стране, особенно в условиях аномальной жары, "Российской газете" пояснил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Фото: Amit Sharma/AP Фото: Amit Sharma/AP
Фото: Amit Sharma/AP

"Сейчас активно говорят о еще одном постковидном осложнении - мукормикозе, или так называемой черной плесени. Это грибковое поражение, которое затрагивает не только центральную нервную систему, но и глаза, суставы, другие органы, - рассказал Александр Горелов. - Заболевание, как правило, развивается на фоне и в результате использования кортикостероидов, моноклональных тел, ИВЛ, массивной антибактериальной терапии, а также у людей, страдающих сахарным диабетом, у которых мукормикоз может вызвать тяжелейший сепсис со смертельным исходом".

Ученый пояснил, что грибки (наравне с вирусами и бактериями) - это составная часть окружающего мира, и ежедневно мы получаем тысячи грибков, но у здорового человека они успешно элиминируются (то есть уничтожаются) иммунной системой организма без последствий для здоровья. Риск заболеть возрастает, если иммунная система дает сбой.

"Все же основная причина, по которой развивается мукормикоз, - это тяжелые иммунодефицитные состояния, которые возникают в результате перенесенного ковида", - отметил Горелов.

Гипотетически у человека с тяжелым иммунодефицитным состоянием может развиться мукормикоз, хотя в России было зарегистрировано всего два случая за то время, что известно это заболевание".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Это все же в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, в России же другие климатические условия, - подчеркнул эксперт.

"Тем не менее абсолютно исключить риск развития черной плесени нельзя. Поэтому так важно лечить, в первую очередь, состояния, вызывающие это грибковое поражение, не допускать безграмотного применения лекарств, в том числе, антибиотиков, не заниматься самолечением и вакцинироваться от коронавирусной инфекции", - заключил Александр Горелов.

Общество Здоровье

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