"Справедливая Россия" представила кандидатов в Госдуму по 223 округам

Объединенная партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" выдвинет кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. Список огласил председатель партии Сергей Миронов на предвыборном съезде, который проходит в субботу в Подмосковье.

Среди них - политолог Борис Надеждин (Дмитровский округ №118), телеведущая Екатерина Гордон (Серпуховской округ №126), худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный (Ижевский округ №34).

Ряд действующих депутатов от "Справедливой России" намерены вновь побороться за мандаты в своих округах. Это Галина Хованская в Москве, Елена Драпеко и Олег Нилов в Санкт-Петербурге, Валерий Гартунг в Челябинской области, Федот Тумусов в Якутии, Анатолий Аксаков в Чувашии и другие.

Напомним, Государственная дума формируется по смешанной системе: 225 депутатов избираются по спискам, еще 225 - по одномандатным округам.

Ранее на съезде партия представила федеральный список из 307 фамилий, его возглавили председатель Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также кинорежиссер Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.