В Госдуме объяснили опасность фиктивных сертификатов о вакцинации

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предупредил россиян об опасности фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса. По его словам, те, кто пользуются нечестными способами и покупают поддельные справки, рискуют здоровьем не только своим, но и окружающих.

При неблагоприятном стечении обстоятельств, если человек сам заболеет и предъявит такой сертификат, то он может быть привлечен к ответственности. "Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от их действий. Это есть в законодательстве", - пояснил депутат в интервью радио Sputnik. Куринный считает, что необходимо активнее убеждать граждан в важности вакцинации от коронавируса, чтобы люди не пытались прикрыться фальшивкой.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании сотрудниками московской полиции троих участников преступной группы, которые подделывали и продавали сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Сбывали фальшивки через интернет-магазин путем курьерской доставки. Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.