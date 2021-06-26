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26.06.2021 21:29
Рубрика: Общество

В Волоколамском Кремле открылась выставка "Благочестивые Константиновичи"

Текст: Татьяна Хорошилова (sh@rg.ru)
В Волоколамском Кремле открылась выставка "Благочестивые Константиновичи", организованная Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в рамках гранта Министерства культуры "Творческие люди".
Внук Николая I Константин Романов. Фото: wikimedia.org Внук Николая I Константин Романов. Фото: wikimedia.org
Внук Николая I Константин Романов. Фото: wikimedia.org

Тема Константиновичей впервые прозвучала на 21-х Елизаветинско-Сергиевских чтениях в Санкт-Петербурге в январе 2019 года в Петропавловской крепости "Праведники живут во веки..."

- Рассказанные факты о Константиновичах имеют непреходящее значение для исторической памяти, которая буквально восстанавливается по молекулам, - прокомментировала глава Фонда Анна Громова. - Некогда прекрасное зеркало, в котором отражалась красивая влиятельная мировая империя разбилось. Для нас очень важно собирать созидательный опыт, который оставила история России.

И вот спустя два года выставка "Благочестивые Константиновичи" открывает забытую страницу российской истории о представителях императорского Дома Романовых и посвящена семье внука Николая I Константина - владельца подмосковного имения Осташево Великого Князя Константина Константиновича и его супруги Великой Княгини Елизаветы Маврикиевны (урождённой принцессы Саксен-Альтенбургской) и их детей.

Выставка компактна, в двух залах представлены более 300 уникальных экспонатов: исторических фотографий, документов, воссозданные военные мундиры, кадетская форма. Романовы воспитывали мальчиков как защитников Отечества.
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Экспозиция подробно рассказывает о том, какими людьми были члены императорской семьи. Наиболее близким Константиновичам был великий князь Сергей Александрович Романов, который погиб в 1905 году от бомбы террориста Каляева при подъезде к Никольской башне Кремля. Елизавета Федоровна после смерти мужа московского генерал-губернатора пошла служить сестрой милосердия, создала Марфо-Мариинскую обитель, открыв новую страницу истории социального служения ближнему.

Романовы, а особенно Константиновичи, отличались благотворительностью. В 1903 году Константин Константинович стал владельцем Осташево на Рузе. Новые владельцы построили в Осташево сначала одну школу за рекой, а потом еще одно двухэтажное школьное здание. Ими было возведено здание больницы на 75 мест и открыт в соседнем селе детский садик.

Великий Князь Константин Константинович - участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, георгиевский кавалер, Измайловец, командир Лейб-гвардии Преображенского полка, генерал-инспектор Военно-учебных заведений. 26 лет он был президентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, основал Пушкинский дом (ныне - Институт русской литературы РАН) и возглавил празднование 100-летия со дня рождения А. Пушкина, организовывал научные экспедиции в Каракумы, в Монголию, на Шпицберген. В историю русской литературы Великий князь вошел как переводчик, поэт, драматург, создававший свои произведения под псевдонимом "К.Р.". Как поэт К.Р. был продолжателем классических традиций русской поэзии и занял своё достойное место в истории русской литературы. Многие его стихотворения отличались мелодичностью и были положены на музыку Чайковского, Рахманинова.

Среди центральных тем выставки - подвиг пяти сыновей Константина Константиновича - князей императорской крови Олега, Игоря, Гавриила, Иоанна и Константина Константиновичей, принимавших участие в Первой мировой войне. Великий князь Константин Константинович был последним из Романовых, умершим до революции. Ему не довелось узнать о страшной гибели от рук большевиков своих троих сыновей- Иоанна, Игоря и Константина, сброшенных в 1918 году вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной в шахту близ Алапаевска.

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Выставка "Благочестивые Константиновичи" стала важным этапом в создании музея, который разместится в историческом здании училища Министерства народного просвещения, открытого в Осташево в 1914 году в память о погибшем 12 октября 1914 года на фронте Первой мировой войны князе императорской крови Олеге Константиновиче. Реставрация и музеефикация исторического здания проводится при участии Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Так же к сдаче готовится целый комплекс музеев в Ильинском-Усово. Музеи станут одним из центральных объектов федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут" в Подмосковье, реализуемого Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", который охватывает 21 регион России и по которому в этом году отправятся 1500 детей.

В регионах Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Царская семья Романовых

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