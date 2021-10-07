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Рубрика: Культура

В Нижнем Тагиле открывается XI Международная Демидовская ассамблея

Текст: Татьяна Хорошилова
Российская газета - Столичный выпуск № 231(8582)
В Нижнем Тагиле открывается одиннадцатая Международная Демидовская ассамблея, организованная Международным Демидовским фондом.

Демидовы - выдающаяся промышленная династия российских горнозаводчиков, которые создали на Урале гигантский промышленный регион, заложив основы отечественной металлургии. В честь Акинфия Демидова назван международный аэропорт Екатеринбурга и за этот выбор проголосовал народ.

Фото: wikipedia.org
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В рамках ассамблеи пройдет научная конференция "Демидовские коллекции и музеи", приуроченная к 365-летию со дня рождения родоначальника династии Демидовых, 320-летию уральской металлургии. Сегодня важен сбор и актуализация информации по музеям и демидовской коллекции, которая получила международный отклик. В ассамблее примут участие более 200 человек и зарубежные гости из 7 стран, а также потомки Демидовых. В ходе ассамблеи будут прочитаны доклады из 46 музеев мира - из них 28 очно и 16 в онлайн-формате. Среди них - сотрудники Третьяковской галереи и Русского музея, итальянского университета Пизы, ученые института прогрессивных исследований Финляндии и другие.

Демидовская ассамблея, во время работы которой будут представлены доклады о "новом сибирском металле", малахитовой коллекции, скульптуре, коллекциях живописи Демидовых в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, в музеях Крыма, Финляндии, Флоренции, Франции, Греции имеет важное значение в изучении истории Среднего Урала, так и в разработке туризма и создания единого электронного пространства демидовских артефактов. По итогам международного форума будет подписан меморандум о создании "Единого демидовского музейного пространства" и подготовлено издание "Демидовские коллекции и музеи" на русском и английском языках.

- Отрадно, что событие проходит в год 365-летия со дня рождения основателя рода Демидовых, оружейных дел мастера Никиты Демидова и 180-летия создания Павлом Николаевичем Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал", - считает глава глава "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова. - Сохранение исторической памяти является одним из национальных приоритетов развития государства. Свердловская область - флагман среди российских регионов в этом плане. На протяжении многих лет Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" ведет музейно-выставочную работу в промышленном центре - Екатеринбурге. В 2018 году совместно со Свердловским областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера был создан Музей памяти представителей Императорского дома Романовых "Напольная школа в городе Алапаевске". Музей в Алапаевске стал новым объектом "Императорского маршрута", который развивается в 22 регионах России.

Через пару дней в Екатеринбурге откроются Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения, посвященные 150-летию основания Уральского общества любителей естествознания и Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера, а также участию представителей императорского дома Романовых в развитии научной жизни на Урале.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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