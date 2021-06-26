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26.06.2021 22:34
Рубрика: Общество

В ВОЗ выразили тревогу в связи с новым штаммом COVID-19 "дельта плюс"

Текст: Евгения Думанская
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" вызывает озабоченность, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Роспотребнадзор изучает информацию о выявлении в России штамма "Дельта плюс"

По словам Вуйнович, новый штамм очень быстро распространяется, каждый больной "может заразить больше людей", а вирус поражает много клеток в организме.

Как добавила представитель ВОЗ в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", пока вирус набирает обороты, и реагировать необходимо прямо сейчас.

Ранее Вуйнович сообщила, что, согласно данным, полученным из Индии, где обнаружили новый штамм, заразиться "дельта плюс" можно даже просто проходя мимо больного человека на улице без маски. Она призвала россиян не забывать о мерах личной безопасности.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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