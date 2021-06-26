В ВОЗ выразили тревогу в связи с новым штаммом COVID-19 "дельта плюс"

Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" вызывает озабоченность, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, новый штамм очень быстро распространяется, каждый больной "может заразить больше людей", а вирус поражает много клеток в организме.

Как добавила представитель ВОЗ в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", пока вирус набирает обороты, и реагировать необходимо прямо сейчас.

Ранее Вуйнович сообщила, что, согласно данным, полученным из Индии, где обнаружили новый штамм, заразиться "дельта плюс" можно даже просто проходя мимо больного человека на улице без маски. Она призвала россиян не забывать о мерах личной безопасности.