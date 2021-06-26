В ВОЗ заявили о вероятности заразиться "Дельтой плюс" от проходящего человека

Из-за высокой заразности нового штамма коронавируса, появившегося в Индии, и получившего название "Дельта плюс", им можно заразиться, просто пройдя без маски рядом с инфицированным человеком. Об этом в интервью агентству ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Этот штамм тоже вызывает озабоченность, потому что предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть", - уточнила Вуйнович. И призвала россиян не забывать про элементарные меры личной безопасности, соблюдать которые совсем не сложно. А при планировании летнего отпуска выбирать такие места, где нет большого скопления народа.

По словам Вуйнович, эпидемическая ситуация в мире сейчас очень быстро меняется. При этом риски заражения существуют практически на каждом шагу. Если, например, лететь с больным человеком в одном самолете, то есть большая вероятность заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что индийский штамм коронавируса "Дельта" уже выявлен почти в 90 странах мира. Прошедшая информация о выявлении "Дельта плюс" в России пока проверяется.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов при этом считает, что "индийский" штамм COVID-19 ("Дельта") распространяется гораздо быстрее исходного варианта вируса. Резко растет число внутрисемейных случаев заражения. По степени заразности "индийский" штамм превосходит даже "британский", который, в свою очередь, превышал исходный вариант вируса на 70 процентов.

"Это связано с большей способностью цепляться за рецептор ACE2, который является основными "входными воротами" в клетку, вследствие тех мутаций, которые произошли", - пояснил вирусолог.

А главный врач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников отметил, что "индийский" штамм мало поддается лечению антителами из плазмы переболевших больных. Иностранные вакцины защищают от него. "Наш "Спутник V" при 2-кратном введении также эффективен", - подчеркивает Мясников.