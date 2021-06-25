Вирусолог объяснил, чем опасен "индийский" штамм COVID-19

По его словам, в случае с "дельта"-штаммом резко растет число внутрисемейных случаев заражения. По степени заразности "индийский" штамм превосходит даже "британский", который, в свою очередь, превышал исходный вариант вируса на 70 процентов.

"Это связано с большей способностью цепляться за рецептор ACE2, который является основными "входными воротами" в клетку, вследствие тех мутаций, которые произошли", - пояснил вирусолог.

Чепурнов также отметил, что мутации спровоцировали в "дельта"-вирусе две серьезные замены в конфигурации белка.

"Ориентировочно на 20-25% снижается эффективность того уровня иммунитета, который есть у каждого. Нужно больше думать о поддержании постоянного уровня антител", - сказал ученый.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

Ранее ВОЗ добавила "индийский" штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

Кроме того, в Индии зафиксирована вспышка новой мутации COVID-19, которая получила название "дельта-плюс". По словам врачей, эта мутация обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности: заразиться вируса можно, просто пройдя без маски рядом с заболевшим человеком.