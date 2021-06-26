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26.06.2021 11:46
Рубрика: Общество

Время заполнения анкеты при переписи населения сократится в два раза

Текст: Матвей Линник

Заполнить анкету во время всероссийской переписи населения в 2021 году на портале госуслуг можно будет в два раза быстрее. Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По его словам, теперь процедура будет занимать около 20 минут вместо 45. Заполнение анкет на сайте госуслуг будет проходить в несколько этапов.

"Важной особенностью станет сохранение черновиков. Анализ итогов пробной переписи населения 2018 года показал, что большое число пользователей не завершало заполнение анкеты. Мы рассчитываем, что наличие такой опции, как "продолжить заполнение анкеты позднее", позволит увеличить количество жителей, переписавшихся онлайн", - объяснил Качанов (цитата по ТАСС).

Чиновник отметил, что портал гослуслуг будет технически готов к переписи к концу июля.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 21 октября 2021 года. Ее впервые проведут в цифровом формате.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минцифры Всероссийская перепись населения 2021 года

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