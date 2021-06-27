Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Алтай от 26.06.2021 № 34 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям на территории Республики Алтай"

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Алтай Л.В. Щучинов, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемическая ситуация по данной инфекции на территории Республики Алтай расценивается как неблагополучная.

Отмечается рост заболеваемости COVID-19 по сравнению с 19-й неделей 2021 года в 4,5 раза. Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 за последние 7 дней составил 14,86, на 19,5% превышая показатель заболеваемости COVID-19, зарегистрированный за указанный период в среднем по Российской Федерации.

Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, по состоянию на текущую дату составляет - 1,18 что свидетельствует о сохраняющемся высоком риске распространения инфекции.

В ходе эпидемиологического анализа установлено, что в структуре заболевших на долю лиц трудоспособного возраста приходится 60,8%. По социальному статусу, из числа заболевших, работающее население составляет 54,7%.

С целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения, проживающего на территории Республики Алтай, в соответствии с п.18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", руководствуясь пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- общественного питания;

- туристических услуг и услуг средств размещения для временного проживания.

- медицинских услуг, санаторно-оздоровительных услуг

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, театров, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), кинотеатров;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного и круглосуточного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай.

1.3. государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, работникам организаций подведомственных органам власти, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6,3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

3. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

3.1. представить в медицинскую организацию, осуществляющую деятельность по вакцинации населения, списки работников, сотрудников, подлежащих проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок: до 01.07.2021.

3.2. в срок до 30.07.2021 организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) первым компонентом или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а в срок до 30.08.2021 - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

3.3. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения прививок, преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии, используя наглядную информацию.

4. Министерству здравоохранения Республики Алтай (Л.Г. Григоричева), руководителям медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Республики Алтай

4.1. обеспечить проведение на территории Республики Алтай иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом не менее 60% взрослого населения, с учетом противопоказаний в срок до 30.08.2021.

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения цели с учетом охвата вакцинацией 60% взрослого населения, проживающего на территории Республики Алтай.

4.3. разработать планы и графики иммунизации по дням в разрезе медицинских организаций с учетом поставленной цели. Срок: до 05.07.2021.

4.4. обеспечить развертывание пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в необходимом количестве в медицинских организациях, по месту работы прививаемых, с привлечением мобильных выездных прививочных бригад в соответствии с установленными требованиями.

4.5. организовать подворные обходы (при необходимости) для иммунизации маломобильных лиц.

4.6. обеспечить надлежащие условия транспортирования и хранения вакцин новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечить безопасность иммунизации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов), СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации", СП 3.1.3671-20 "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) Гам-Ковид-Вак".

4.7. обеспечить ежедневное оперативное представление отчетности об иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе каждой медицинской организации, в эпидемиологический отдел ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай".

4.8. обеспечить ежемесячное представление отчетности о завершенной иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по статистической форме № 5 "Сведения о профилактических прививках" в эпидемиологический отдел ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай".

4.9. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Правительству Республики Алтай:

5.1. обеспечить представление руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления списков работников, сотрудников, подлежащих проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинские организации, осуществляющие деятельность по вакцинации населения.

5.2. обеспечить принятие индивидуальными предпринимателями и руководителями организаций всех форм, собственности, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Алтай, мер по организации иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5.3. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно по пятницам представлять в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай информацию об исполнении настоящего Постановления посредством электронной почты на адрес: rpn_ra@mail.gorny.ru;

5.4. Усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения прививок, преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективного профилактического мероприятии, используя наглядную информацию.

6. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай (Ю.Н. Иваницкая), начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай (С.В. Сбитнева), начальнику отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай (Л.С. Борисова), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай:

6.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6.2. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID -19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" (Г.С. Архипов):

7.1. Обеспечить ежедневный сбор оперативной отчетности об иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе медицинских организаций, обобщение и представление в отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай;

7.2. Обеспечить ежемесячный сбор, обобщение и представление сведений о завершенной иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по статистической форме № 5 "Сведения о профилактических прививках" в отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай

7.3. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7.4. Включить в программу гигиенического обучения сотрудников предприятий общественного питания, торговли, образовательных организаций и т.д., вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости проведения профилактических прививок.

8. Начальнику отдела организации деятельности и юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай (М.С. Бугреева) опубликовать данное Постановление на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.В.Щучинов







