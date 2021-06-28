В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию против COVID-19

В Республике Алтай по решению регионального Роспотребнадзора для ряда категорий граждан ввели обязательную вакцинацию.

Эпидемическая ситуация по распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай расценивается как неблагополучная.

- Отмечается рост заболеваемости COVID-19 по сравнению с 19-й неделей 2021 года в 4,5 раза. Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 за последние 7 дней составил 14,86, что на 19,5 процента превышает показатель заболеваемости COVID-19, зарегистрированный за указанный период в среднем по Российской Федерации, - сообщает главный государственный санитарный врач по Республике Алтай Леонид Щучинов.

Прививки от коронавируса необходимо поставить всем местным чиновникам, полицейским, а также сотрудникам сферы торговли, туризма, медицины, образования, работникам общественного транспорта, МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, ЖКХ, организаторам спортивных, культурных и досуговых мероприятий.

До 1 июля в регионе должен быть составлен список работников, подлежащих обязательной вакцинации. Инъекцию первого компонента вакцины они должны получить до 30 июля.