Банкам рекомендовано сделать систему быстрых платежей удобной для физлиц

Системно значимым кредитным организациям рекомендовано сделать удобным использование физлицами сервиса быстрых платежей Банка России при платежах в пользу юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, говорится в тексте поручений президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля, речь идет о расчетах за товары, услуги или работы. Доклад должен быть предоставлен до начала июля.

Система быстрых платежей была запущена в 2019 году. Граждане могут переводить деньги и производить оплату посредством QR-кода. Юридические лица тоже могут переводить платежи физическим лицам, например, СБП используется для выдачи микрозаймов, брокерских услуг, выплаты страховых возмещений.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что все 12 системно значимых банков должны к 1 июля подключиться к сервису расчетов за товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП).