Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия от 26.06.2021 № 4 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия, С.С.Ханхареев, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Бурятия расценивается как неблагополучная.

Темп прироста возрос с 22 мая, когда прирост за сутки составил 16%, а в последующие дни увеличился до 59%.

Ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых в структуре общей заболеваемости составляет 69%. Отмечается рост числа заболевших лиц, которые активно посещают общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, предприятия общественного питания) и пользуются общественным транспортом.

По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 65 %, дети - 12%, пенсионеры - 23%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115) постановляю:

1.Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- работники медицинских, образовательных организаций

- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому)

- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы)

- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности)

- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики) -работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели)

- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры) -работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров)

1.2. студенты

1.3. лица старше 65 лет

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 01.09.2021 организовать проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции, вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников (сотрудников);

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Е.Ю.Лудупова), руководителям медицинских организаций республики:

3.1. обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии п.1

3.2. пересмотреть планы и графики иммунизации по дням в разрезе медицинских организаций с учетом поставленной цели.

3.3. обеспечить развертывание пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в необходимом количестве в медицинских организациях, по месту работы, учебы прививаемых, на общественных пространствах с привлечением мобильных выездных прививочных бригад в соответствии с установленными требованиями.

3.4. обеспечить на весь период иммунизации активное информирование населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID19), как наиболее эффективного профилактического мероприятия.

4. Главам муниципальных образований Республики Бурятия:

4.1. оказать содействие руководителям медицинских организаций в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4.2. организовать активное информирование населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

4.3. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления.

5. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

6. Начальникам отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории (Истомина Т.Ф.), эпидемиологического надзора (Жугдурова И.Ц.) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, начальникам территориальных отделов, их заместителям в районах обеспечить контроль за организацией и проведением, иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия С.С.Ханхареев







