В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Республика Бурятия стала вторым после Сахалинской области регионом в ДФО, объявившим об обязательной вакцинации от COVID-19. На сайте регионального Роспотребнадзора опубликовано постановление главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия Сергея Ханхареева о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

- Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Республике Бурятия расценивается как неблагополучная. Темп прироста заболеваемости возрос с 22 мая, когда прирост за сутки составил 16 процентов, а в последующие дни увеличился до 59, - отмечает Сергей Ханхареев.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции подлежат работники медицинских, образовательных организаций, социальной и транспортной отрасли, ЖКХ, МФЦ, банков, почтовых отделений, сферы обслуживания и услуг, а также сотрудники учреждений культуры, досуга и спорта, служащие федеральных, муниципальных, республиканских органов власти, студенты и люди старше 65 лет. Вакцинировать предполагается не менее 60 процентов сотрудников организаций. По плану, привить людей должны до сентября.

Постановление не распространяется на тех, кто имеет противопоказания к профилактической прививке против новой COVID-19.

Кстати

С 27 июня по 11 июля в Бурятии введен режим нерабочих дней​​​. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, магазинов, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.