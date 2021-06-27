Указ главы Республики Бурятия от 25 июня 2021 года № 191 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)":

1.1. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно, кроме имеющих сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Бурятия, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

следование от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно);

следование к близким родственникам в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях необходимости (и обратно);

занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулки на улице не более 2 человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при следовании к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (не приостановленной в соответствии с настоящим указом) - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.".

1.2. Абзацы четвертый, пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по приему и размещению организованных туристических групп по чартерным программам при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19 и в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством туризма Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Бурятия, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год, разрешить без привлечения зрителей, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии обеспечения контроля доступа участников на мероприятия при наличии результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, методом ИХА (иммунохроматографический анализ), полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий, либо при представлении участниками сертификата установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции и уведомления Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия о проведении данных мероприятий.".

1.3. Пункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций на территории организации.".

1.4. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

"11.7. Приостановить до 11 июля 2021 года включительно личный прием граждан, служебные командировки, рабочие поездки, за исключением выездов мобильных групп.".

1.5. Пункт 14.5 изложить в следующей редакции:

"14.5. Приостановить до 11 июля 2021 года включительно личный прием граждан, служебные командировки, рабочие поездки, за исключением выездов мобильных групп.".

1.6. Дополнить пунктом 10.18 следующего содержания:

"10.18. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, представлять в электронном виде сведения о количестве работников, в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 10.13 настоящего указа, в том числе о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления по форме согласно приложению № 2 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия". Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится соответствующая организация.

Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, продолжают осуществление деятельности после подачи заявки на интернет-портале "Работающая Бурятия", не дожидаясь одобрения.

Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом, продолжают осуществление деятельности только после одобрения их заявки на интернет-портале "Работающая Бурятия".".

1.7. Абзацы седьмой - десятый пункта 20 изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения (далее - коллективные средства размещения), за исключением:

- лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

- лиц, проживающих на момент 00.00 часов 27 июня 2021 года;

- организованных туристических групп и туристов, которые забронировали и заплатили за бронирование до 23 июня 2021 года за проживание в коллективных средствах размещения в период с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года.

Для заселения в коллективные средства размещения необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, методом ИХА (иммунохроматографический анализ), полученные не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

При передвижении по территории Республики Бурятия иногородние туристы представляют однократно результаты исследования методом ПЦР, методом ИХА (иммунохроматографический анализ) при заселении в коллективные средства размещения непосредственно после прибытия на территорию Республики Бурятия.".

1.8. Абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:

"27. Рекомендовать Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Гоге А.А.) совместно с главами муниципальных образований "Город Улан-Удэ" (Шутенков И.Ю.), "Кабанский район" (Сокольников А.А.), "Иволгинский район" (Очиров В.Ц.), "Прибайкальский район" (Семенов С.А.), "Город Северобайкальск" (Котов О.А.), "Селенгинский район" (Бубеева С.Д.), "Тункинский район" (Маншеев Ч.Б.), Управлению ГИБДД МВД по Республике Бурятия (Минаев Л.К.) организовать посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на оз. Байкал, оз. Щучье, оз. Гусиное, оз. Торма, оз. Карасиное, в Тункинском районе в период с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года.".

1.9. Приложение № 4 дополнить пунктами 31-34 следующего содержания:

"31. Торгово-промышленная палата Республики Бурятия.

32. Организации, индивидуальные предприниматели в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством туризма Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия, осуществляющие прием и размещение организованных туристических групп по чартерным программам, туристов, забронировавших и оплативших бронь до 23 июня 2021 года за проживание в коллективных средствах размещения в период с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года, командировочных лиц, лиц, проживающих в коллективных средствах размещения на момент 00.00 часов 27 июня 2021 года.

33. Национальные парки федерального и регионального значения в части оказания экскурсионных услуг организованным группам по чартерным программам.

34. Туристические этнокомплексы в части оказания экскурсионных услуг организованным группам по чартерным программам.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 27 июня 2021 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







