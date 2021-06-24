Указ главы Республики Бурятия от 24 июня 2021 года № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Республики Бурятия от 26.01.1999 № 98-П "О защите населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Положением о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.09.2004 № 217 "О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019, постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия от 26.03.2020 № 2 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Республики Бурятия, во исполнение указов Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Гражданам Российской Федерации, находящимся на территории Республики Бурятия (далее - граждане):

1.1. Воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией, размещенной на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.rospotrebnadzor.ru).

1.2. Воздержаться от посещения любых массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), посещения мест массового скопления людей, религиозных объектов.

1.3. Лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, в период с 27 июня 2021 года по 31 июля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

Неработающим лицам в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат о вакцинации установленного образца, в период с 27 июня 2021 года по 31 июля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

Для работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат о вакцинации установленного образца, перевод на дистанционную (удаленную) работу может осуществляться по согласованию с работодателем в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, режим самоизоляции может быть обеспечен по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является целесообразным по решению работодателя по соглашению с работником, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия (далее - Штаб).

Установить, что для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождение и передвижение по улицам допускается только в сопровождении взрослых.

1.4. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым и маршрутным такси.

Органам государственной власти Республики Бурятия, органам местного самоуправления в Республике Бурятия, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, обеспечить соблюдение гражданами, в том числе работниками, требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, установленного режима работы и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.5. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.

Лицам, больным коронавирусной инфекцией, разрешается следовать в медицинские организации для получения необходимых для лечения коронавирусной инфекции медицинских услуг при условии использования личного автотранспорта либо в случае, если подвоз осуществляется автотранспортом, предоставленным по заказу медицинских организаций.

1.6. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы):

при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, а также на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

при посещении зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

при посещении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;

при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;

при посещении иных общественных мест, где невозможно соблюдение социального дистанцирования;

при нахождении на открытом воздухе.

Организациям и индивидуальным предпринимателям обеспечить нахождение граждан в объектах розничной торговли, транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы).

2. Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия (Быкова Т.А.) совместно с Министерством здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.), главам муниципальных образований в Республике Бурятия обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 1.3 настоящего указа, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

3. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 1.3 настоящего указа, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Гражданам Российской Федерации, вернувшимся в Российскую Федерацию, иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Республику Бурятия:

4.1. Незамедлительно сообщать о своем прибытии в Российскую Федерацию и Республику Бурятия, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефона (3012)37-95-32, 112.

4.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации.

4.3. В случае, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего указа, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).

4.4. Гражданам Российской Федерации, прибывающим из зарубежных стран (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):

4.4.1. До вылета, но не позднее регистрации на рейс, заполнить анкету для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) в разделе "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию".

4.4.2. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации".

4.4.3. В срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

4.5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, представить должностному лицу санитарно-карантинного пункта Воздушного грузо-пассажирского, постоянного, многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Улан-Удэ (Мухине) сведения об отрицательном результате исследования материала на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации на русском или английском языках.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом.

До прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в санитарно-карантинном пункте Воздушного грузо-пассажирского, постоянного, многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Улан-Удэ (Мухино) заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации (образец размещен на официальном сайте Роспотребнадзора).

4.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности вахтовым методом, выполнять требования об изоляции сроком 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, за исключением случаев наличия отрицательных результатов исследования методом ПЦР или отсутствия антител IgM и наличия антител IgG.

4.7. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Бурятия воздушным транспортом, заполнить анкету о прибытии на территорию Республики Бурятия.

5. Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход.

Закрыть с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно парки, скверы, парковые зоны государственных учреждений культуры для посещения гражданами, за исключением их посещения гражданами в целях прохода не позднее чем до 20.00 часов.

Ограничения, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по приему и размещению организованных туристических групп в рамках развития внутреннего и въездного туризма на территории Республики Бурятия, при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19 и в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством туризма Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Бурятия, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год, разрешить без привлечения зрителей, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии обеспечения контроля доступа участников на мероприятия при наличии лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за

72 часа до начала проведения указанных мероприятий, и уведомления Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия о проведении данных мероприятий.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.

6. Запретить на территории Республики Бурятия в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах курение кальянов.

7. Приостановить:

7.1. С 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения, за исключением обслуживания лиц, проживающих в них, а также на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов.

7.2. С 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров (в том числе работу в них системообразующих организаций (федеральных сетевых компаний) при соблюдении порядка, установленного пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"), детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений), предприятий непродовольственной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов, сим-карт);

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, рекомендуемый перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

продажи товаров дистанционным способом исключительно с условием доставки.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

7.3. С 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу кинотеатров.

7.4. С 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу компьютерных клубов.

7.5. С 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, соляриев, салонов красоты, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги.

7.6. С 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по ремонту и сервисному обслуживанию, автомойке транспортных средств, за исключением объектов, задействованных в рамках исполнения договоров с предприятиями и организациями, не приостановившими деятельность.

7.7. С 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно деятельность находящихся на территории Республики Бурятия организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, за исключением организаций, указанных в приложении № 4 к настоящему указу.

7.8. С 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

8. Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за исключением дежурных групп).

Посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, организовать в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и представлением образовательными организациями в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 2 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу автошкол и иных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить посещение обучающимися образовательных организаций с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представление в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 2 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу образовательных организаций по программам дополнительного образования.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно деятельность учреждений социального обслуживания Республики Бурятия для детей, оставшихся без попечения родителей.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу открытых термальных бассейнов.

Образовательным организациям всех форм собственности, реализующим программы дополнительного образования, с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года осуществлять оказание услуг по дополнительному образованию в дистанционном режиме.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно очное оказание услуг в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, фитнес-клубах, занятия физической культурой и спортом, за исключением подготовки членов сборных Республики Бурятия, Российской Федерации к спортивным соревнованиям.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно оказание услуг плавательными бассейнами.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно проведение репетиций, групповых и индивидуальных занятий творческими коллективами всех организационно-правовых форм.

9. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия) с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи в случаях возникновения у заявителя ситуации, требующей неотложного решения.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно деятельность библиотек, музеев и иных учреждений, оказывающих подобные услуги.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно деятельность театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, оказание концертно-зрелищных услуг частными организациями.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно работу читальных залов Государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия "Государственный архив Республики Бурятия".

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением государственных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.

10. Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Бурятия:

10.1. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление и недопуск на рабочее место, территорию организации работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.).

10.2. Оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

10.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций, организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.

10.4. Обеспечить применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования, видео-конференцсвязи.

10.5. Обеспечить перевод не менее 30 % сотрудников, за исключением работников, функции которых осуществляются непосредственно на рабочем месте, а также работников, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат о вакцинации установленного образца, на удаленный режим работы с размещением соответствующей информации на интернет-портале "Работающая Бурятия" по форме согласно приложению № 2 к настоящему указу в срок не позднее 1 июля 2021 года.

Действие настоящего пункта распространяется на работодателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом.

10.6. Проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа.

10.7. Обеспечить неукоснительное выполнение работниками требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), о соблюдении социального дистанцирования на рабочих местах, не допускать нахождение работников без средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы) в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях и иных рабочих местах в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и у индивидуальных предпринимателей.

10.8. Использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

10.9. Обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук граждан, в том числе работников.

10.10. Обеспечить условия для изоляции по месту работы, в том числе с организацией питания, обеспечения товарами первой необходимости, медицинского наблюдения работников, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, а также проживающих на территории Республики Бурятия, работающих вахтовым методом, на весь срок пребывания в период действия режима повышенной готовности, за исключением случаев наличия отрицательных результатов исследования методом ПЦР или отсутствия антител IgM и наличия антител IgG, прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) и представления сертификата о вакцинации установленного образца.

10.11. Принимать дополнительные профилактические мероприятия среди работников:

10.11.1. Обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания.

10.11.2. Максимальное сокращение количества проводимых семинаров, совещаний, перевод работников различных рабочих групп и комиссий в дистанционный режим.

10.11.3. Размещение информации по мерам профилактики распространения вируса в зоне приема граждан (стенды/памятки).

10.11.4. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

10.12. Приостановить до особого распоряжения личный прием граждан.

10.13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных настоящим указом, а также принятие решений об определении особенностей режима работы, численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

10.13.1. Не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

10.13.2. Подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

10.14. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации.

10.15. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

10.15.1. В случае привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан обеспечить проведение дополнительных профилактических мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0223-20 "Изменения № 1 в МР 3.1/2.2.0172/2-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли".

10.16. Рекомендовать осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

10.17. Перейти на гибкий график работы, исключающий скопления сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного (рабочего) времени и отдыха.

11. Исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия:

11.1. Не направлять лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Бурятия, и иных работников в служебные командировки (не разрешать их выезд) на территорию иностранных государств.

11.2. Направление лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Бурятия, и иных работников в служебные командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях.

11.3. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в них, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Главы Республики Бурятия.

11.4. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Бурятия коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

11.5. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

11.6. Организовать взаимодействие с подведомственными организациями по соблюдению требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

11.7. Приостановить до 11 июля 2021 года включительно личный прием граждан, служебные командировки, рабочие поездки.

11.8. Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Гоге А.А.), Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия (Дамдинцурунов В.А.) совместно с ООО "Аэропорт Байкал" (Гармаев Д.В.) организовать в аэропорту заполнение лицами, указанными в пункте 4.7 настоящего указа, анкет о прибытии на территорию Республики Бурятия.

11.9. Комитету цифрового развития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Андронов В.В.), Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) обеспечить оповещение лиц, указанных в пункте 4.7 настоящего указа, прибывших на территорию Республики Бурятия воздушным транспортом, о соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, установленных настоящим указом.

11.10. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) организовать забор материала у лиц, указанных в пункте 4.7 настоящего указа, для исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

12. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Республики Бурятия:

12.1. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

12.2. Оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия и органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию распространению в Республике Бурятия коронавирусной инфекции.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия (Ханхареев С.С.):

13.1. С учетом эпидемиологической ситуации в Республике Бурятия вносить предложения Главе Республики Бурятия - Председателю Правительства Республики Бурятия, в органы местного самоуправления в Республике Бурятия о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина).

13.2. При получении экстренных извещений о регистрации случаев заболевания COVID-19 организовать комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

13.3. Обеспечить проведение оперативного анализа эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Республике Бурятия с внесением предложений в исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления в Республике Бурятия о проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации по заболеваемости COVID-19.

14. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Бурятия:

14.1. Не направлять депутатов, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в служебные командировки (не разрешать их выезд) на территорию иностранных государств.

14.2. Направление депутатов, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в служебные командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях.

14.3. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Бурятия коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

14.4. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

14.5. Приостановить до 11 июля 2021 года включительно личный прием граждан, служебные командировки, рабочие поездки.

14.6. Предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 27 июня 2021 года до 11 июля 2021 года включительно осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи в случаях возникновения у заявителя ситуации, требующей неотложного решения.

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением муниципальных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.

15. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.):

15.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся в изоляции.

15.2. Организовать работу с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, прибывшим на территорию Республики Бурятия, пациентам старше 60 лет, а также обеспечить отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии.

15.3. Обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбор биологического материала от больных, оснащение бригад скорой медицинской помощи, приемных отделений, фельдшерско-акушерских пунктов пульс-оксиметрами, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

15.4. Разработать маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, провести корректировку схем их перепрофилирования, предусмотрев создание условий изолированного пребывания больных внебольничными пневмониями.

15.5. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети.

15.6. Незамедлительно проводить регламентированный комплекс противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевания коронавирусной инфекцией.

15.7. Обеспечить проведение лабораторного обследования на дому в первые три дня со дня прибытия граждан Российской Федерации с территорий иностранных государств.

15.8. Определить порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019.

15.9. Определить перечень лабораторных медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, перечень лабораторий медицинских организаций, ориентированных на работу по выявлению COVID-2019.

15.10. Приостановить до 11 июля 2021 года включительно проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, осуществляемых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения".

15.11. Временно до особого распоряжения приостановить:

плановую госпитализацию взрослых пациентов в стационары медицинских организаций, независимо от организационно-правовой формы собственности, за исключением случаев лечения онкологических заболеваний, в том числе злокачественных новообразований крови, оперативных вмешательств при болезнях глаза, нефрологических пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии;

посещение взрослыми пациентами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в плановом порядке, за исключением вакцинации населения, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров;

посещение пациентами детского возраста в плановом порядке медицинских организаций г. Улан-Удэ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для проведения профилактических осмотров, за исключением вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, подготовки к плановой госпитализации для получения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, оформления медицинской документации при выезде на санаторно-курортное лечение с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Прекратить до особого распоряжения доступ посетителей в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

15.12. Приостановить до особого распоряжения проведение плановых и целевых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи, проводимых страховыми медицинскими организациями и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, за исключением целевых экспертиз качества медицинской помощи в случаях:

- получения жалоб от застрахованного лица или его представителя на качество медицинской помощи;

- летальных исходов при оказании медицинской помощи на разных уровнях ее оказания или в разных медицинских организациях.

16. Рекомендовать религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия, воздержаться от проведения массовых религиозных обрядов и церемоний с очным присутствием граждан.

17. Министерству промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия (Виноградов А.И.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (Дареев Г.Е.), главам муниципальных образований в Республике Бурятия, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить работу организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе производителей продуктов питания и товаров первой необходимости; организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги, а также организаций торговли; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, тепло-телевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции; организаций нефтепродуктообеспечения (АЗС, АЗК, нефтебазы); организаций, оказывающих ритуальные услуги.

18. Республиканскому агентству занятости населения (Башкирцев А.Ю.):

18.1. Обеспечить работу подведомственных учреждений - центров занятости населения городов (районов) Республики Бурятия, по предоставлению государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости населения, а также регистрации и прохождению перерегистрации граждан в качестве безработных как в дистанционной форме, так и при личном посещении гражданами центров занятости при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

18.2. По 11 июля 2021 года включительно осуществлять предоставление государственных услуг без очного присутствия граждан в электронном виде.

19. Рекомендовать работодателям с численностью работников не менее 100 человек создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

20. Деятельность санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, санаторно-курортных организаций (санаториев), гостиниц и иных средств размещения на территории Республики Бурятия осуществлять при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 2 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа осуществлять при условии их наполняемости не более 75 % от проектной вместимости организации отдыха детей, деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа осуществлять при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Приостановить до особого распоряжения деятельность лагерей палаточного типа на территории Республики Бурятия.

Приостановить по 11 июля 2021 года включительно деятельность детских лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха на территории Республики Бурятия.

Установить, что в 2021 году открытие стационарных лагерей осуществляется по решению Штаба.

Санаторно-курортные организации (санатории), являющиеся градообразующими, определяют перечень сотрудников, подлежащих лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и периодичность его проведения по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения, за исключением:

- лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

- лиц, проживающих на момент 00.00 часов 27 июня 2021 года, а также организованных туристических групп;

- коллективных средств размещения, которые зарегистрированы на интернет-портале "Работающая Бурятия" и в которых туристам забронировано и оплачено бронирование до 23 июня 2021 года за проживание в период с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года. Для заселения в коллективное средство размещения туристу необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня заселения.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно прием и размещение граждан в санаторно-курортных учреждениях Республики Бурятия, за исключением лиц, получающих медицинскую помощь по санаторно-курортным и оздоровительным путевкам. Прием и размещение указанных лиц осуществлять при получении сведений, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, а также отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней до дня размещения.

21. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жалсанов Б.Б.) обеспечить:

21.1. Разработку и реализацию в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми, образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также в профессиональных образовательных организациях, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

21.2. Постоянное методическое сопровождение и консультирование педагогических работников, родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста и обучающихся по вопросам реализации мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

22. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (Абзаева А.В.) с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществлять по предварительной записи.

23. Военному комиссариату Республики Бурятия (Трубников А.Ю.) продолжить мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, и подготовку граждан по ВУС в ДОСААФ. Указанные мероприятия осуществлять при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19.

24. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Бурятия (Кудинов О.Ф.), Управлению Федеральной службы безопасности России по Республике Бурятия (Мухин М.И.), Улан-Удэнскому линейному отделу МВД России на транспорте (Алексеев А.А.) продолжить работу по контролю за соблюдением изолируемыми режима изоляции с представлением информации в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

25. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Бурятия (Кудинов О.Ф.) усилить контроль за соблюдением Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV "Об административных нарушениях" в части нахождения несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей и иных законных представителей в ночное время.

26. Рекомендовать Верховному Суду Республики Бурятия, судам общей юрисдикции, действующим на территории Республики Бурятия, Арбитражному Суду Республики Бурятия приостановить проведение судебных заседаний с очным участием граждан в период с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно.

27. Рекомендовать Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Гоге А.А.) совместно с главами муниципальных образований "Кабанский район" (Сокольников А.А.), "Прибайкальский район" (Семенов С.А.), "Город Северобайкальск" (Котов О.А.), "Селенгинский район" (Бубеева С.Д.), Управлением ГИБДД МВД по Республике Бурятия (Минаев Л.К.) организовать посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на оз. Байкал, оз. Щучье, оз. Гусиное в период с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года.

Установить, что основаниями для выезда из г. Улан-Удэ на территорию вышеуказанных муниципальных образований являются наличие у граждан прописки, документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение (жилой дом), дачный садовый участок, расположенных на соответствующей территории, а также следование в составе организованной туристической группы к месту коллективного размещения.

28. Рекомендовать Региональному исполкому ОНФ в Республике Бурятия (Ким Ю.В.), БРО партии "Единая Россия" (Ведерников В.Н.) рассмотреть вопрос взаимодействия по работе волонтеров.

29. Установить, что:

29.1. Распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (является обстоятельством непреодолимой силы) и реализацию перечисленных в настоящем указе мероприятий санитарно-противоэпидемического и ограничительного характера.

Определить Республику Бурятия территорией, на которой предусматривается комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

29.2. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществление государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на срок 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, с учетом режима организации работы соответствующего исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия или государственного учреждения Республики Бурятия.

30. Фармацевтическим организациям всех форм собственности каждый вторник и пятницу представлять в информационный ресурс Министерства здравоохранения Республики Бурятия "MedFrame" сведения о наличии лекарственных препаратов, в том числе применяемых для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону (3012) 57-07-20 доб. 601.

30.1. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) обеспечить:

доступ фармацевтическим организациям к информационному ресурсу Министерства здравоохранения Республики Бурятия "MedFrame";

доступ Министерству промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия (Виноградов А.И.) в соответствующий раздел сводной информации информационного ресурса "MedFrame" для проведения мониторинга наличия лекарственных препаратов в фармацевтических организациях.

31. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

32. Настоящий указ вступает в силу с 27 июня 2021 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов





Приложение № 1 к указу Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183





Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровотечения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С000 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинских организаций по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к указу Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183





Форма представления сведений о численности работников организаций и индивидуальных предпринимателей

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение № 3 к указу Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183





Форма представления сведений о наличии лекарственных препаратов

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение № 4 к указу Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183





Перечень категорий организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан), на которые не распространяются ограничения

1. Непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса.

2. Медицинские и аптечные организации.

3. Организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей.

4. Операторы почтовой, сотовой, фиксированной и спутниковой связи.

5. Организации, представляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.

6. Организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия.

7. Организации, оказывающие ритуальные услуги.

8. Организаций, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения.

9. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

10. Организации, осуществляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

11. Организации, обеспечивающие население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.

12. Организации, задействованные для строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территории Республики Бурятия в рамках исполнения государственных или муниципальных контрактов, заключенных до вступления в силу настоящего указа, реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, концессионных соглашений.

13. Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

14. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия.

15. Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия.

16. Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия.

17. Организации, осуществляющие реализацию строительных, отделочных материалов и инструментов на условиях дистанционной доставки.

18. Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки.

19. Предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность и авиационные перевозки.

20. Организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают торговые, складские услуги, транспортно-логистические услуги.

21. Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; организации, занимающиеся отловом животных без владельцев.

22. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и поставку твердого, жидкого, газового топлива, а также предприятия, осуществляющие их доставку.

23. Организации системы нефтепродуктообеспечения.

24. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия.

25. Адвокаты, следующие для производства неотложных следственных действий и на судебные заседания безотлагательного характера.

26. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

27. Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования и техники.

28. Специализированные организации розничной торговли, реализующие оптико-офтальмологические изделия (салоны оптики).

29. Системообразующие организации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)").







