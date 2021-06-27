Чем опасны солнцезащитные экраны в автомобиле

Летняя жара, установившаяся во многих регионах России, заставила автомобилистов задуматься о защите своих машин от ярких солнечных лучей. Для этого, как правило, применяются солнцеотражающие экраны, шторки, различные покрывала, чехлы и тенты. Разберемся, всегда ли полезны такие защитные мероприятия.

Польза и вред светоотражающих экранов

Светоотражающие экраны представляют из себя большую панель, на поверхность которой нанесен специальный материал, отражающий лучи солнца. Казалось бы, что может быть лучше и эффективнее для защиты автомобиля от ультрафиолета! Тем не менее, даже у такого технологичного средства есть недостатки. Точнее, все зависит от того, как вы устанавливаете такую защиту.

Если с внешней стороны кузова, больших проблем можно не опасаться. Разве что не исключены вандализм и банальная кража полезного аксессуара. Другое дело - когда вы устанавливаете светоотражающий экран на переднюю панель или крепите его с помощью присосок на стекла, особенно таких, где имеются сколы и трещины. При попадании отраженного света на такие изъяны последние превращаются буквально в увеличительное стекло. При определенном стечении обстоятельств эти "лупы" могут направить свет на элементы обшивки и спровоцировать пожар.

Однако фактически такой исход - большая редкость. Гораздо чаще от направленного на сколы и трещины отраженного света трещины разрастаются или стекло трескается. Плохо и то, что светоотражающие экраны нередко перенаправляют тепло на элементы, смонтированные на лобовом стекле. Помимо салонного зеркала это могут быть видеорегистраторы, антирадары и другие гаджеты. Воздействие отраженного света на эти предметы может быть настолько пагубным, что их электронная начинка выйдет из строя. Поэтому если в экранах не предусмотрено прорезей, потрудитесь сделать их собственноручно, чтобы спасти свое добро.

Правильные и неправильные чехлы

Оптимальной защитой автомобиля от солнца будет гараж, навес или парковка в тени, однако за неимением первого, второго и третьего мы, как правило, идем в магазин и приобретаем защитный чехол для авто.

Тут главное выбрать правильную модель, и лучшим вариантом будет чехол, прикрывающий только остекленную часть машины и крышу.

Дело в том, что тотальное покрытие автомобиля чехлом, в том числе мягким и высокотехнологичным, может буквально превратить автомобиль в парник. Добавим, что эффект запотевания могут предотвратить штатные рейлинги или багажник на крыше.

При таком раскладе образуется воздушная прослойка, снижающая градус и обеспечивающая проветривание. Самодельные же чехлы, в частности сшитые из брезента, могут поцарапать лакокрасочное покрытие кузова, плюс к тому - такая жесткая ткань не обеспечит плотного прилегания. В результате, если усилится ветер, брезент начинает колыхаться, подобно парусу, и мы получим царапины на кузове. В любом случае, выбирать следует чехлы светлых оттенков, чтобы уменьшить притяжение ультрафиолетовых лучей.

Съемная тонировка

Ввиду запретов на сильную тонировку стекол автомобиля (в соответствии с ГОСТом, светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%) логичным решением является применение для защиты от солнечных лучей съемных тонированных экранов.

Такие тонированные панели вырезаются по шаблону стекол и вставляются в зазоры между стеклами и панелями. Ездить с таким накладными панелями мы не рекомендуем. А вот оставить машину на долгую парковку на жаре - то что нужно.

Шторки

Разумной полумерой является использование внутри автомобиля компактных солнцезащитных шторок, которые могут быть как тканевыми, так и полимерными. Как правило, такая защита устанавливается на боковых стеклах автомобиля на присосках.

Считается, что шторки способны снизить температуру в салоне на 10 градусов. Причем такую боковую защиту от солнца можно даже не снимать во время езды. Недостаток такого решения, впрочем, очевиден - шторки снижают боковой обзор.

Косметические средства для салона

Наконец, бороться с солнечными лучами можно в том числе и с помощью автохимии. Сегодня на рынке представлены различные полироли, которые наносятся на пластиковые, кожаные и виниловые элементы салона, создавая защитный слой от ультрафиолета.

Стекла перед жарой также рекомендовано обработать. Как минимум - тщательно вымыть автошампунем. В противном случае пылинки, разводы или царапины под воздействием ультрафиолета превращаются в радужные точки и рассеивают свет, отвлекая водителя от управления.