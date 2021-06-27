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Гинцбург назвал сроки изменения вакцины от COVID в случае серьезной мутации вируса

27.06.2021 / 14:50
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что НИЦ имени Гамалеи сможет изменять состав вакцины от коронавируса в течение недели, если будет зарегистрирована векторная технология. Обновление вакцины может потребоваться при кардинальном изменении генома вируса. Об этом сообщил сегодня в интервью на телеканале "Россия 1" директор научного центра Александр Гинцбург.
Фото: ТАСС
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"Если появится новый штамм коронавируса с резко измененной последовательностью S-белка, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые варианты вакцины. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели", - пояснил Гинцбург.

До сих пор в НИЦ не видят необходимости обновления "Спутника V", поскольку исследования подтвердили ее эффективность против новых штаммов коронавируса, включая и "индийский" вариант дельта.

Как подтвердил министр здравоохранения Михаил Мурашко, из числа людей, прошедших полный курс вакцинации, сейчас повторно заболевают COVID-19, только 0,5%.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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