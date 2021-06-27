Греция ужесточила правила въезда для россиян

Греция изменила правила въезда для россиян - теперь придется сдавать тест на коронавирус на границе. Решение властей было опубликовано в официальной правительственной газете.

Согласно новым правилам, жители Российской Федерации могут въехать в Грецию при соблюдении двух условий: предоставления отрицательного лабораторного или экспресс-теста на коронавирус, а также отрицательной диагностики в точках въезда "с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата".

Как передает РИА Новости, новые правила вступят в силу в 06:00 30 июня. Они касаются россиян от 12 лет.

На этой неделе в Греции разрешили не носить маски на улице, если нет скопления людей. Власти объяснили, что это связано с улучшением ситуации и сильной жарой.