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27 июня 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 27 июня 2021 года № 8 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 27 июня 2021 г.
Опубликован 27 июня 2021 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Хакасия Романова Татьяна Геннадьевна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Хакасия расценивается как неблагополучная.

Интенсивность прироста возросла с 10 июня 2021 г., когда прирост за сутки составил 18,6%.

При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди в возрасте от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 67,3%.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, предприятия общественного питания) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших работающее население составляет 51,6%, пенсионеры - 19,1%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, транспорта для перевозки работников организаций и предприятий,такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, лагерей с дневным пребыванием, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы в Республике Хакасия, муниципальным служащим городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия, работникам органов власти Республики Хакасия и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. В срок до 01.07.2021 представить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации и проведения иммунизации по эпидемическим показаниям;

2.2. В срок до 31.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, в срок до 31.08.2021 - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

2.3. Оказывать содействие территориальным медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с согласованием даты проведения вакцинации, обеспечении условий для работы прививочных бригад, оповещении сотрудников, организации работы с возможным перерывом для проведения иммунизации, доставке работающих в прививочные кабинеты;

2.4. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.):

4.1. Определить потребность в вакцинных препаратах против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.2. Обеспечить контроль за оперативным распределением вакцинных препаратов против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, соблюдением надлежащих условий "холодовой цепи" на этапах транспортировки и хранения медицинскими организациями, обеспечением безопасности иммунизации;

4.3. Обеспечить представление медицинскими организациями сведений о ходе иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" в установленном порядке.

5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия:

5.1. Оказать содействие медицинским организациям, осуществляющим иммунизацию категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2;

5.2. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Т.Г.Романова



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