Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 27 июня 2021 года № 8 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Хакасия Романова Татьяна Геннадьевна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Хакасия расценивается как неблагополучная.

Интенсивность прироста возросла с 10 июня 2021 г., когда прирост за сутки составил 18,6%.

При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди в возрасте от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 67,3%.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, предприятия общественного питания) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших работающее население составляет 51,6%, пенсионеры - 19,1%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, транспорта для перевозки работников организаций и предприятий,такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, лагерей с дневным пребыванием, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы в Республике Хакасия, муниципальным служащим городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия, работникам органов власти Республики Хакасия и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. В срок до 01.07.2021 представить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации и проведения иммунизации по эпидемическим показаниям;

2.2. В срок до 31.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, в срок до 31.08.2021 - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

2.3. Оказывать содействие территориальным медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с согласованием даты проведения вакцинации, обеспечении условий для работы прививочных бригад, оповещении сотрудников, организации работы с возможным перерывом для проведения иммунизации, доставке работающих в прививочные кабинеты;

2.4. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.):

4.1. Определить потребность в вакцинных препаратах против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.2. Обеспечить контроль за оперативным распределением вакцинных препаратов против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, соблюдением надлежащих условий "холодовой цепи" на этапах транспортировки и хранения медицинскими организациями, обеспечением безопасности иммунизации;

4.3. Обеспечить представление медицинскими организациями сведений о ходе иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" в установленном порядке.

5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия:

5.1. Оказать содействие медицинским организациям, осуществляющим иммунизацию категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2;

5.2. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Т.Г.Романова







