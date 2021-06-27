В Хакасии введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда граждан

Из-за неблагополучной ситуации в связи с активным распространением коронавирусной инфекции в Республике Хакасия ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача республики Татьяну Романову.

Они должны быть привиты двумя компонентами вакцины до конца августа.

В список тех, кто подлежит обязательной вакцинации, вошли сотрудники досуговых учреждений, государственные и муниципальные служащие, работники театров и кинотеатров, предприятий торговли и сферы услуг, музеев, МФЦ, образовательных и здравоохранительных учреждений, работники транспортных предприятий, соцзащиты и ЖКХ.

На сегодняшний день в Хакасии 24,6 тысяч случаев заражения COVID-19. Из них скончались 581 человек.