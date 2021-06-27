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27.06.2021 07:43
Рубрика: Общество

Юрист рассказал о выплате в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком

Текст: Матвей Линник

Родители, которые взяли больничный по уходу за ребенком в возрасте семи лет, могут рассчитывать на оплату за указанные дни в размере 100%. Об этом со ссылкой на соответствующий Федеральный закон рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

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При этом, по его словам, при расчете пособия по временной нетрудоспособности не будет учитываться продолжительность стажа.

Как отметил Петропольский, в некоторых СМИ появилась информация, что размер выплаты составит 55 тысяч рублей, что, по данным Росстата, является средним заработком россиян.

Тем не менее вопрос компенсации будет решаться индивидуально, исходя из размера средней зарплаты каждого отдельно взятого работника, пояснил юрист.

Не учитывать стаж при расчете больничного по уходу за ребенком до семи лет ранее предложил президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Позже был принят соответствующий закон, мера вступит в силу с 1 сентября.

Как позже объяснил глава Минтруда Антон Котяков, оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд социального страхования произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка.

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