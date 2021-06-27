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27.06.2021 10:58
Рубрика: Власть

МИД ответил на слова посла ФРГ в Киеве о страхе НАТО войны с Россией

Текст: Александр Гусаров
На разницу в мировоззрении России и стран-членов НАТО указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая прокомментировала в своем Telegram-канале заявление посла ФРГ на Украине о страхе Североатлантического альянса войны с нашей страной. Напомним, накануне в интервью изданию "Зеркало недели" немецкий дипломат в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что в НАТО "все боятся быть с Россией в прямой войне".

"На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть, дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Почувствуйте разницу, как говорится", - говорится в комментарии Захаровой.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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В нем она также добавила, что "натовцы нечистоплотные". По словам официального представителя МИД РФ, сначала альянс, используя таких же послов и министров иностранных дел, довел Украину до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнил про то, что у них есть некие правовые ограничения.

"Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков", - подчеркнула Захарова. Она также напомнила и о сегодняшнем ранении женщины в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ. "Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция", - отметила высокопоставленная представительница российского внешнеполитического ведомства..

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