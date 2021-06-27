МИД ответил на слова посла ФРГ в Киеве о страхе НАТО войны с Россией

"На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть, дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Почувствуйте разницу, как говорится", - говорится в комментарии Захаровой.

В нем она также добавила, что "натовцы нечистоплотные". По словам официального представителя МИД РФ, сначала альянс, используя таких же послов и министров иностранных дел, довел Украину до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнил про то, что у них есть некие правовые ограничения.

"Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков", - подчеркнула Захарова. Она также напомнила и о сегодняшнем ранении женщины в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ. "Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция", - отметила высокопоставленная представительница российского внешнеполитического ведомства..