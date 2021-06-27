Посол Германии в Киеве: Все боятся войны с Россией

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что говорить о вступлении Украины в НАТО пока преждевременно. Она напомнила о пятой статье Вашингтонского договора. "И все боятся быть с Россией в прямой войне", - цитирует дипломата РИА Новости. Также Фельдгузен назвала спекуляцией любые разговоры о возможности нападения Москвы на Украину.

Ранее в МИД РФ назвали учения НАТО на Украине очередной провокацией, главная цель которой дестабилизация ситуации у границ России. Входящим в альянс странам нужен определенный ответ. "А затем этот ответ постоянно выдавать за некие агрессивные действия. Это и есть провокационная деятельность", - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.