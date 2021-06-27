Минпромторг рассказал про проблемы с чипами у "Автоваза"

Проблема с поставкой электронных чипов в кампании "Автоваз" носит временный характер и, по информации от завода, не повлияет на годовые объемы производства. Об этом сообщили "Российской газете" в Минпромторге.

"Министерство со своей стороны оказывает все необходимое содействие в скорейшем урегулировании этого вопроса", - отметили в Минпромторге.

Стабилизации ситуации в основных сегментах рынка автоэлектроники в министерстве ожидают к концу августа-сентябрю 2021 года.

Возникший дефицит электронных компонентов связан со сложившимся циклом поставки автоэлектроники, который был нарушен в период пандемии, заметили в Минпромторге. Во втором квартале 2020 года спрос на автомобили, в связи с карантином резко упал. Автопроизводители во всем мире снизили до минимума объемы заказа на чипы. В третьем и четвертом кварталах прошлого года рынок начал восстанавливаться, и объем заказов на чипы вырос. При этом производители не смогли быстро увеличить объемы своего производства, так как в своё время сами были вынуждены сократить заказы сырья из которого производятся чипы.

Такая же ситуация повторилась и во ряде других сегментов электроники, например, потребительской, отметили в Минпромторге.

Локализованным в России автопроизводителям поставляются российские и иностранные электронные блоки, содержащие в своем составе чипы. При этом, чипы в обоих случаях, за исключением военной техники, поставляются иностранного производства. У автопроизводителей складывается различная ситуация с электроникой, что связано с различиями в структуре кооперации с поставщиками электроники.

"Ряд российских производителей электронных блоков лучше адаптирован к условиям дефицита на рынке за счет наличия запасов чипов, связям с поставщиками чипов, у которых еще есть остатки продукции, а также умению быстро найти и интегрировать приемлемые аналоги отсутствующих чипов", - отметили в Минпромторге.

"Автоваз" 23 июня приостанавливал на один день производство на первой линии (B0), где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо из-за дефицита электронных компонентов. Это был уже третий случай приостановки производства на "Автовазе" с начала июня.