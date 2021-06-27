Пять причин, почему не нужно устанавливать чехлы на сиденья

Использование чехлов на сиденья автомобиля активно практиковалось отечественными водителями многие годы, да и сейчас есть немало любителей облачить кресла в тканевую, велюровую или кожаную "одежку". Вот только такая практика предполагает не только очевидные плюсы, но и серьезные минусы.

Причин для использования чехлов для кресел в автомобиле не она и не две. Кто-то стремится поменять обивку для пущего комфорта, кто-то таким образом решает защитить новые сиденья, кто-то использует чехлы для пущей красоты или маскировки, например, засаленных или дырявых кресел. Как бы то ни было, назовем пять основных доводов против такого решения.

1. Нарушение теплопроводности

Даже самый высокотехнологичный чехол создает дополнительную термоизоляцию. В определенных ситуациях, например, при использования чехлов в регионах с жарким климатом, неприятных последствий скорее всего не последует.

Однако в морозы, когда на штатную обшивку сиденья накладывается еще и дополнительный плотный слой материала, это почти всегда приводит к неэффективности системы подогрева подушки и спинки сидений. Кресла слишком долго прогреваются, и большая часть выработанного тепла остается внутри конструкции сиденья.

Мало того, что люди долго не могут согреться. "Зачехление" провоцирует рост температуры в элементах нагревателя, что является причиной ускоренного выхода из строя системы подогрева.

2. Изменение геометрии сидений

Автомобильные кресла современных моделей разрабатываются с учетом множества факторов, в том числе эргономики, организации пространства салона и безопасности.

В частности, профиль подушки и спинки, толщина боковых валиков и степень их жесткости влияют на процесс управления автомобилем в ходовых виражах.

Некоторые модели чехлов могут достаточно сильно ухудшать качество поддержки и фиксации тела водителя или пассажиров.

Проще говоря, если поверхность чехлов скользкая, а материал слишком плотный, то человек будет соскальзывать с кресла при активной езде.

3. Нагрузка на механизмы регулировки

Кустарно сделанные чехлы вполне могут стать причиной поломки механизмов регулировки сидений (как механических, так и электрических).

Дело в том, что конструктив кресел на современных автомобилях изобилует движущимися механизмами, и эти узлы рассчитаны на определенную толщину обивки. Толстые чехлы могут препятствовать нормальной работе таких регулировочных систем и, к примеру, вывести из строя электронику сервопривода.

4. Травмоопасность

В продвинутых моделях автомобилей в корпуса сидений могут встраиваться боковые подушки безопасности.

Такая схема, к слову, реализована также и в массовых моделях, например, в модернизированной Lada Niva Legend. При установке чехла из плотной ткани без специальных швов или технологических "окон" "эйрбег" при срабатывании может не раскрыться так, как это предусмотрено конструкцией.

5. Вред для штатной обшивки

В ряде случаев форма передних (в больших автомобилях - также средних) и задних кресел имеют различную конфигурацию.

Если же вы используете так называемые "универсальные" чехлы, не адаптированные к конкретной модели, то такие накидки точно не будут сидеть, как влитые, и соответственно топорщиться, провоцировать образование складок и затиров в "пережатых" местах. Поэтому, уж если вы нацелились на покупку авточехлов, отдавайте предпочтение модельным конструкциям.

Помните также о том, что стоимость замены штатной тканевой обивки на сиденье в автоателье не существенно дороже покупки и установки практически любых моделей авточехлов. При этом вы можете быть уверены, что сохраните конструктив сидений от поломок и обеспечите должные комфорт и безопасность поездок.