МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем

Гроза с дождем ожидается местами в Москве в ближайшие часы. Предупреждение об этом разослала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

"В ближайшие три часа с сохранением до 23:00 27 июня местами по территории Москвы ожидается гроза с ливневым дождем, град. При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с", - сообщает ведомство.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области со ссылкой на ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" также рассказали, что в ближайшие часы с сохранением до конца суток местами по региону возможна гроза с дождем, при грозе сильный ветер.

Москвичам посоветовали не парковать машины под деревьями и самим не укрываться под кронами во время непогоды.

Напомним, что во время непогоды в субботу дерево упало на женщину 1980 года рождения. Она госпитализирована.