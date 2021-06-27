Москву после жары накроет ливнями

Во второй половине дня в понедельник Москва окажется в зоне холодного атмосферного фронта, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, уже в воскресенье возможны ливневые дожди, но они не будут долгими и интенсивными. В понедельник температура воздуха еще будет примерно 30-32 градуса, но вечером регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта, прогнозируются ливни и грозы, которые "накроют всю столичную область".

Как рассказала Позднякова в беседе с RT, местами за сутки может выпасть до трети месячной нормы осадков, а температура воздуха понизится. К пятнице осадки сократятся.

"В ночные часы - +15...+20 °C, дневная температура - +21...+26 °C",- добавила синоптик.

Ранее на фоне прогнозов о граде и сильном ветре городские службы были переведены в режим повышенной готовности.