Столичным ресторанам рекомендуют закрыть летние веранды из-за ветра

Столичные власти рекомендуют рестораторам закрыть в воскресенье, 27 июня, летние веранды из-за грозы, града и ветра порывами до 20 м/с. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в регионе, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, принять меры по прекращению их эксплуатации. А также укрепить конструкции и закрыть зонты, говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по Москве предупредило об ухудшении погоды в Москве, так в вечерние часы ожидается дождь, град, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 20 м/с.

По данным Яндекс.Погода, ухудшение погоды в столице ожидается с 16:00, когда с запада и северо-запада придут сильный грозовой фронт с дождями, грозой и усилением ветра. После прохождения активного фронта в вечерние часы воздух в мегаполисе остынет до +20 градусов.