В Москве появится новый вид QR-кодов

Этот QR-код можно будет разместить у входа в ресторан. И тогда те, кто не могут попасть внутрь, получат возможность увидеть все меню и сделать заказ навынос. По метке на смартфоне отобразится все меню и цены.

Также "Яндекс. Еда" совместно с федерацией рестораторов и отельеров вводит и другие меры поддержки отрасли. Например, всем пользователям за заказы навынос будет начисляться 30-процентный кешбэк баллами "Яндекс. Плюс". Также рестораны получат по 5 тысяч рублей за каждого сотрудника, кто по совместительству развозит заказы.