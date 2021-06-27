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Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
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27.06.2021 13:36
Рубрика: Экономика

В Москве появится новый вид QR-кодов

Текст: Сергей Бабкин
QR-коды в Москве появятся не только в самих ресторанах, но и на входах. Как рассказали "РГ" в пресс-службе сервиса "Яндекс. Еда", метки помогут простимулировать заказы с собой.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
На какие кафе в Москве не распространяется система QR-кодов

Этот QR-код можно будет разместить у входа в ресторан. И тогда те, кто не могут попасть внутрь, получат возможность увидеть все меню и сделать заказ навынос. По метке на смартфоне отобразится все меню и цены.

Также "Яндекс. Еда" совместно с федерацией рестораторов и отельеров вводит и другие меры поддержки отрасли. Например, всем пользователям за заказы навынос будет начисляться 30-процентный кешбэк баллами "Яндекс. Плюс". Также рестораны получат по 5 тысяч рублей за каждого сотрудника, кто по совместительству развозит заказы.

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