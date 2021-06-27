В амурском селе Владимировка Благовещенского района - наплыв народа. Ежедневно больше сотни добровольцев приезжают сюда строить дамбы.

Люди собираются утром возле Общественно-культурного центра в Благовещенске, погружаются в автобус. И уже минут через двадцать оказываются в маленьком населенном пункте, который упорно и отважно сдерживает натиск Зеи - могучей дальневосточной реки, впадающей в Амур. Многие, узнав о том, что нужна помощь, прибывают во Владимировку на машинах. Стоит выехать из города по мосту через Зею - и вот она, большая вода по обе стороны от дороги. Кое-где - стоящие посреди водной глади здания и сооружения. Один въезд во Владимировку затоплен, второй перекрыт дамбой из песка. Если повернуться к ней спиной, то видно, как покрывается водой со стороны Зеи дорога в поселок Зазейский. А третий въезд во Владимировку действует. В селе волонтеры наполняют песком мешки и укладывают их в дамбу.

Студент Андрей из Благовещенска рассказывает, почему поехал помогать: "Все помнят наводнение 2013 года, когда кадры из утонувшей Владимировки облетели всю страну. Такого больше не должно повториться". Работают и волонтеры, и спасатели, и военнослужащие.

Из села Сергеевка того же Благовещенского района эвакуируют людей. Селян, пожелавших покинуть дома, перевозят на теплоходах. Потом одни отправляются в пункт временного размещения, другие - в областную больницу, а третьи - к родственникам. В одном из благовещенских предприятий закупили продукты питания, газовые баллоны, газовые горелки - то, в чем сейчас нуждаются подтопленцы, оставшиеся в своих домах. Их доставили в Сергеевку водным путем.

Идет эвакуация и ниже по Амуру - в Архаринском районе. В зону подтопления могут попасть Касаткинский, Иннокентьевский и Северный сельсоветы. Пункт временного размещения оборудовали в детском саду райцентра - поселка Архара.

Ежедневно в село Владимировка больше сотни добровольцев приезжают строить дамбы

Жители, перевезенные из сел Буссе и Петропавловка Свободненского района, размещены в селе Загорная Селитьба. "Успели взять с собой только одежду и вещи первой необходимости. Четвертый день как сюда приехали. Соседи, которые остались дома, каждый день присылают видео - вода уже во дворе. Больше всего жалко огород. Столько картошки было посажено", - сетует многодетная мама из Петропавловки Снежана Иванова.

А в Благовещенске жизнь идет своим чередом. Только в районах, примыкающих к Амуру и Зее, можно увидеть подготовку к возможному наступлению большой воды. Уже несколько дней сооружают дамбу из мешков с песком в начале улицы Амурской. Это известное в городе место отдыха на Зее. Здесь буквально в нескольких десятках метров друг от друга одни горожане загорают на солнышке, а другие таскают мешки. Появилась дамба в районе Первомайского парка, он расположен как раз в районе слияния Амура и Зеи. В самом парке все как обычно - играет музыка, гуляют родители с детьми. Правда, в зооуголке нет животных - их на всякий случай уже эвакуировали.

Самым популярным местом на набережной Амура стал спуск, где Росгидромет установил метки прошлых больших наводнений. Река уже перехлестнула показатель 2013 года в 822 сантиметра, достигла метки 1984-го - 857. На очереди - уровень наводнения 1958 года - 895 сантиметров. Нижний ярус набережной оказался под водой еще несколько дней назад, а вот по верхнему гуляют горожане: выгуливают собак, катаются на велосипедах, совершают пробежки, дети резвятся на игровой площадке. А многие просто стоят у ограждений и любуются Амуром.