На набережной Амура в Благовещенске сейчас довольно спокойно. Даже трудно поверить, что город живет в режиме чрезвычайной ситуации, а за пределами областного центра и вовсе идет полномасштабная борьба со стихией.

Все как обычно?

В воскресный день на набережной полно отдыхающих: прогуливаются с колясками мамочки, катаются велосипедисты, совершают пробежки любители здорового образа жизни. Вроде все как обычно. Многие выстроились у ограждений и просто смотрят на реку. Кое-кто снимает бурные черные волны Амура на камеру смартфона. У горожан появилось новое развлечение: следить за паводком, стоя на красивой мраморной набережной. Она состоит из двух ярусов, и нижний уже несколько дней скрыт под водой.

Одно из самых популярных мест столицы Амурской области сейчас - спуск к нижнему ярусу, где красуется табличка с отметками наводнений, установленная Росгидрометом. Еще несколько дней назад был виден уровень 2013 года (822 сантиметра), сейчас он под водой. Нынешняя отметка - 854 сантиметра. Гуляющие живо обсуждают: доберется ли река до уровня 1984-го (857) или даже катастрофического и памятного 1956 года (895 сантиметров). То и дело можно услышать обрывки фраз: "Еще где-то полметра до 56-го, но не доберется: идет уже на спад", "Помнишь, в 84-м мы могли потрогать воду, перегнувшись через ограждение?".

День паники

В 2013 году, когда масштабные паводки еще не вошли в привычку для амурчан, настроения были совсем другими. Восемь лет назад 7 августа вошло в историю Благовещенска как День паники. Из-за слухов о трещине в Зейской ГЭС и гигантской волне, которую якобы видели на Амуре, тысячи горожан устремились в магазины делать запасы продуктов и на АЗС - закупаться бензином. Мне тот день запомнился особенно: я сломал ногу и долго не мог доехать до травмпункта из-за пробок возле одной из заправок. Когда добрался, оказалось, что врач тоже убежал делать запасы консервов, макарон и бутилированной воды. И я в тот день остался без гипса.

Вода нашла дорогу

Неподалеку от места впадения в Зею маленькой городской речки Бурхановки подтопило гаражный массив. Причем, именно водами Бурхановки: ее перекрыли дамбой, чтобы защитить город от воды со стороны реки Зеи, впадающей в Амур в районе Благовещенска. А вода всегда найдет себе дорогу. И она пошла к гаражам. На ситуацию коммунальные службы отреагировали, направив насос.

Дружок эвакуирован

Основной удар стихии приняли на себя амурские села. Например, снова борется со стихией ставшая известной в 2013 году всей стране Владимировка. Одну из дорог, ведущих туда, затопило, другую перекрыло дамбой. Несколько дней назад я побывал там - обстановка в населенном пункте казалась нормальной. А теперь, чтобы защитить его от вод Зеи, организован подвоз добровольцев на автобусах. Например, сегодня с утра было известно, что строить дамбы отправились 150 человек. Многие приехали на своих машинах.

Чтобы не повторилась история знаменитого пса Дружка (в 2013 году он остался в воде охранять дом, пока его не эвакуировали, впоследствии отважной собаке установили памятник на набережной Амура в Благовещенске) организована и перевозка домашних животных. К слову, самого Дружка тоже вывезли из села.

Борьба продолжается

На севере области гребень паводка уже миновал, и вода начинает постепенно уходить из населенных пунктов. В южных районах уровень Амура продолжает расти. Людей эвакуируют. Всего с начала паводка свои дома покинули 1 762 человека, в том числе 484 ребенка. Большинство из них живут у родственников, но 348 человек разместились в ПВР. Некоторые села оказались в транспортной блокаде - на автомобилях туда сейчас не подъехать, используются лодки. По сообщению областного правительства, в защите населенных пунктов задействована группировка из 1 517 человек, 462 единицы техники, в том числе 52 плавательных средства. В Амурскую область на помощь прибыли спасатели из Хабаровского, Камчатского краев и даже из Сибири. Борьба продолжается…